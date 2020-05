Gargano: “All’Inter stagione di transizione. Scudetto? Lazio, un sospetto…”

Walter Gargano, ex centrocampista di Inter e Napoli, in un’intervista al “Corriere dello Sport” ha detto la sua anche riguardo l’esperienza all’Inter, il compagno di squadra Antonio Cassano e la lotta scudetto in Serie A.

CASSANO-INTER – Walter Gargano parla del suo ex compagno all’Inter e al Parma, Antonio Cassano: «Antonio Cassano all’Inter e al Parma? Giocatore straordinario, piedi fantastici e un cuore gigantesco. Ma, come penso abbia detto anche lui, era anche un po’ pazzo. Ora ho letto che vuole fare il direttore sportivo e sono curioso di vedere cosa farà se dovesse incontrare un giocatore che gli somigli. Ma Antonio sa di calcio e sono convinto che metterà a disposizione le sue conoscenze».

INTER FUORI DALL’EUROPA – Gargano torna a parlare della sua esperienza all’Inter: «Fu una stagione di transizione, ma non lo sapevamo. Ci imbattemmo in una serie di infortuni che pesarono e si stava chiudendo definitivamente un ciclo mentre non era ancora cominciato quello successivo. Quando rientrai a Napoli, dopo le due stagioni tra Inter e Parma, non fu facile e non lo sarebbe stato per nessuno. Benitez appartiene a un’altra categoria, lui mi tranquillizzò».

SCUDETTO – Gargano dice la sua anche riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Ho il sospetto che stavolta lo scudetto lo vinca la Lazio, che gioca bene e dà l’impressione di essere una squadra compatta. Il Napoli è in ritardo ma ha qualità».

Fonte: Corriere dello Sport.