Garcia stende la Juventus: il Real Madrid strappa il pass per i quarti

Dopo l’Inter di Chivu, anche la Juventus lascia in anticipo il mondiale per club. A strappare il pass per i quarti di finale è stato il Real Madrid che ha ritrovato Mbappé dopo lo stop per infortunio e vince 1-0 contro la Juventus.

SPAGNOLI – Archiviato il brutto capitombolo dell’Inter, anche la Juventus di Tudor esce e saluta il Mondiale per Club agli ottavi, con il Real Madrid che strappa il pass per i quarti di finale grazie al gol di Gonzalo Garcia. Parte subito bene la Juventus con Kolo Muani e Yildiz che nel giro di quattro minuti fanno tremare Courtois. Al 30′ ci pensa Bellingham a far tremare la porta di Di Gregorio che chiude bene lo specchio della porta. Il secondo tempo riparte in tranquillità, ma la 54′ arriva il vantaggio degli spagnoli con Gonzalo Garcia che di testa beffa Di Gregorio. Nella ripresa cresce il pressing degli spagnoli che ci provano prima con Nico Gonzalez e poi con Vinicius. Ma al triplice fischio festeggia il Real Madrid che vola ai quarti di finale del Mondiale per Club.