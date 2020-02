Garcia: “Scudetto? Vincerà la Juventus. Aiutata dagli arbitri? Il VAR…”

Condividi questo articolo

Rudi Garcia, ex allenatore della Roma oggi del Lione – che affronterà la Juventus in UEFA Champions League -, nel giorno del suo compleanno nel corso di una lunga intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” ha detto la sua riguardo il campionato di Serie A e gli arbitri.

LO SCUDETTO – Rudi Garcia nel corso dell’intervista parla dello scudetto: «Lo scudetto? Lo rivincerà la Juventus. Se lo dovesse vincere la Lazio? La Roma lo vincerà l’anno prossimo, è già successo».

ARBITRI E IL VAR – Rudi Garcia parla anche degli arbitri in Italia, facendo riferimento alla Juventus: «Percezione che la Juventus fosse aiutata dagli arbitri? Mai. Ma con il Var gli arbitraggi sono più giusti. Una cosa che noi allenatori chiediamo agli arbitri è di non accontentarsi del silent check. Dovrebbero andare a rivedere tutti gli episodi contestati invece di aspettare in mezzo al campo la conferma. Altrimenti l’arbitro vero diventa il Var».