Garcia quasi fuori dal Napoli! Tra i possibili eredi anche un ex Inter

QUASI ALLA PORTA – Rudi Garcia rischia grosso, anzi grossissimo. Il tecnico francese, dopo la sconfitta subita dal suo Napoli in casa con l’Empoli, è stato subissato di fischi e di fatto quasi messo alla porta da Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei Campioni d’Italia in carica ha lasciato la tribuna subito dopo il gol dell’Empoli e durante l’intervallo si è recato negli spogliatoi. Mercoledì, alla ripresa degli allenamenti, Garcia non ci sarà: a questo punto si attende soltanto la scelta ufficiale e il nome del sostituto. Tra i papabili anche un ex Inter, ovvero Walter Mazzarri. Poi anche Fabio Cannavaro e Igor Tudor, quest’ultimo in pole position. Uno di questi nomi sarà con ogni probabilità seduto in panchina il 3 dicembre quando al Maradona arriverà l’Inter di Simone Inzaghi.