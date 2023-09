Garcia: «No euforia! Siamo all’inizio del campionato»

Rudi Garcia predica calma dopo il secondo successo consecutivo del Napoli, oggi vittorioso sul campo del Lecce (qui report). Le parole dell’allenatore in conferenza stampa a proposito della lotta scudetto e degli obiettivi stagionali

NO EUFORIA – Le parole di Garcia: «Ho iniziato bene il campionato, poi c’è stato il secondo tempo brutto contro la Lazio. A parte questo i ragazzi hanno dato il meglio, giocato per vincere le partite. Quelle giocate e pareggiate potevano essere vinte, Bologna in primis. Dobbiamo continuare a lavorare, dare fiducia ai calciatori e giocare a pallone. Non serve euforia, serve essere misurati. Cosa che non c’è stata dopo Genova o Bologna. Siamo solo all’inizio del campionato, non so se saremo fra i primi 4 dopo questa giornata. Ne abbiamo vinte due di fila, vogliamo la terza».