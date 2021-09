Garcia: «Campionato aperto. All’Inter arrivato Dzeko, ma è cambiata»

Rudi Garcia ha parlato della sua ex squadra, la Roma, dicendo la sua anche sull’Inter di Simone Inzaghi: le parole dell’allenatore francese.

CONCORRENZA – Queste le parole rilasciate da Rudi Garcia al Corriere dello Sport sulle possibilità di ritorno in Champions League da parte della Roma dicendo la sua anche sull’Inter. «C’è molta concorrenza in Italia. Il campionato è molto aperto. All’Inter è arrivato Dzeko, ma ha perso Lukaku, ha cambiato allenatore. Sono molto curioso di vedere cosa succede. Il Milan è tornato, non si qualificava in Champions da molto tempo, ci sono altre grandi squadre, il Napoli, Lazio e l’Atalanta, che non è più una sorpresa. La Roma dovrà vedersela con loro».

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo