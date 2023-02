Garbo: «L’Inter quest’anno sembrava essere la favorita per lo Scudetto»

Daniele Garbo, nel corso della trasmissione “Guelfi e Ghibellini” in onda su TMW Radio, parla dell’Inter e delle ambizioni Scudetto svanite

FAVORITA – Ecco il commento di Daniele Garbo sull’Inter di Simone Inzaghi e sulle aspettative per quest’anno, andate in fumo: «Non ho capito se l’Inter è carne o pesce. Quest’anno sembrava fosse la grande favorita, e invece non lo è. Dzeko non ha fatto male quando ha giocato, ma ha 37 anni. Obiettivamente, l’anno scorso ha buttato uno Scudetto che aveva quasi vinto. Lukaku è un altro giocatore rispetto all’era Conte. Se rendesse come fatto 2 anni fa, l’Inter avrebbe qualche punto in più. Poi errori di giocatori e allenatore, che secondo me è andato in difficoltà in alcune situazioni. Barella? non è un fenomeno, ha un fisico che in Europa non aiuta. Cominci a smetterla di dare indicazioni a compagni e di litigare con gli arbitri, l’Inter non ha bisogno di questo».