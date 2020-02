Ganz: “Inter-Milan? Spettacolo certo! Lukaku vs Ibrahimovic? Top strikers”

Condividi questo articolo

Ganz ha parlato alle porte di Inter-Milan, sottolineando lo spettacolo che accompagna in ogni stagione il derby. Il doppio ex parla delle qualità di Zlatan Ibrahimovic (lo svedese sarà titolare stasera) e Romelu Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “SportMediaset”

DERBY VUOL DIRE SPETTACOLO – Maurizio Ganz ha parlato del derby e delle sue aspettative: «Mi aspetto un derby dove le due squadre entrino in campo per vincere e mi aspetto bel gioco, quello che ci aspettiamo tutti. La classifica dice che l’Inter sta lottando in questo momento per cercare di vincere il campionato. Il Milan si sta riprendendo e spero che possa fare una grande gara questa sera. Lukaku contro Ibrahimovic? Grande duello tra due top player, ma credo che la squadra farà la differenza da una parte e dall’altra. Loro sono due strikers eccezionali, ma senza l’aiuto del centrocampo e dei palloni buoni anche loro vanno in difficoltà. Mi auguro di vedere un gran derby, combattuto come sempre. Ci sarà spettacolo, il pubblico lo farà sicuramente: lo stadio sarà pieno, sono curioso! Ultimo derby a San Siro? Qualcosa si dovrà fare».