Ganz non ha dubbi: «Complimenti a Inzaghi! Inter, anno straordinario»

Maurizio Ganz si è pronunciato sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli: l’ex calciatore italiano ha posto l’accento sui meriti dei due allenatori Simone Inzaghi e Antonio Conte.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha pareggiato contro la Lazio per 2-2 nel match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri, a causa del punto collezionato a San Siro, hanno fallito l’occasione per sopravanzare il Napoli di Antonio Conte in classifica. Partenopei, che non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 a Parma, i quali si trovavano virtualmente al secondo posto all’89’ della sfida del Meazza. Ora l’ultimo turno di una stagione vissuta perennemente sulle montagne russe dalle due squadre, con il Napoli che avrà il match point scudetto contro il Cagliari. L’Inter sarà invece a Como per sperare nel clamoroso sorpasso.

Ganz sui meriti di Conte e Inzaghi per le stagioni di Inter e Napoli

L’ELOGIO – A soffermarsi sulla lotta al vertice della Serie A è stato Maurizio Ganz, che alle frequenze di Sky Sport ha così parlato delle due squadre: «Lo scudetto sarebbe meritato perché il Napoli è riuscito a sorprenderci tutti. Credo che il valore aggiunto degli azzurri sia Antonio Conte, che ha fatto rendere tutti al 100%. Inzaghi, dal canto suo, ha fatto un anno straordinario. Si giocherà lo scudetto e poi la Champions League, dunque faccio i complimenti anche a lui».