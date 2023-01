Gandini: «Milan, sconfitta contro l’Inter allarmante! Due i giocatori peggiori»

Il Milan ha subito una pesante sconfitta contro l’Inter in Supercoppa Italiana. A parlarne Gandini, presidente della Lega Basket Serie A ed ex dirigente rossonero, su Sportitalia Mercato

ALLARMANTE − Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, discute dei problemi del Milan citando anche la sonora sconfitta contro l’inter: «Non dimentichiamoci due fattori: il primo che è una stagione particolare per tutti e gli assestamenti sono importanti per tutti, secondo, il Milan è partito aspettando Ibrahimovic. Lo svedese non è ancora rientrato, l’investimento su Origi non ha pagato. Sembra poco propenso ad aiutare la fase difensiva di una grande squadra come il Milan. La sconfitta di ieri contro l’Inter è allarmante, è stata una sconfitta non solo nel punteggio ma anche nell’atteggiamento e nella gestione della partita. Una vera e propria resa, i peggiori proprio i due giocatori che hanno perso la finale del Mondiale».