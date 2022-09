Gandini: «Inter, un errore eclatante nel derby! E costruita per Lukaku»

Gandini, ex dirigente del Milan nell’era Berlusconi, commenta il derby anche mettendo in mostra gli errori commessi dall’Inter. In collegamento con Calcio Live Weekend su Sportitalia cita anche l’assenza di Lukaku fra i fattori che hanno causato la sconfitta.

INTER, FORMAZIONE SBAGLIATA – Umberto Gandini imputa un errore a Simone Inzaghi: «Credo che la cosa più eclatante del derby sia stata quella di giocare con Joaquin Correa e Lautaro Martinez, lasciando Edin Dzeko in panchina. Una squadra che è stata costruita per Romelu Lukaku, per salire, con Correa e Lautaro Martinez non poteva farlo. Con Dzeko invece è arrivato il gol e altre occasioni. Lo 0-1 un gravissimo errore della difesa milanista, ma da quel momento in avanti non c’è stata consapevolezza da parte dell’Inter di poter gestire la partita. Il Milan si è ripreso, Rafael Leao ha fatto due gol allucinanti».