Gamberini: «Inter sta vincendo scudetto. Quarto posto? Bella sfida»

Alessandro Gamberini, ex difensore e ora vice allenatore della Virtus Verona, ha parlato dell’Inter in chiave scudetto e della corsa Champions League

PRIME QUATTRO – Queste le parole di Alessandro Gamberini, ex difensore e ora vice allenatore della Virtus Verona, ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”. «Chi saranno le prime quattro della Serie A? L’Inter sta vincendo il campionato, il Milan è invece chi ha mostrato il gioco più bello. La Juventus non è tranquilla, ma metterei anche lei tra le sicure. Vedo una bella sfida sulla quarta, il Napoli è in ripresa. C’è però anche la Roma, che vorrà riprendersi dopo questo passo falso nello scontro diretto».