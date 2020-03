Gambaro: “Juventus-Inter, i nerazzurri hanno un vantaggio! Handanovic…”

Gambaro si è espresso sul recupero di Juventus-Inter previsto per domenica sera. L’ex calciatore del Milan, ospite di “Novastadio” su Telenova, sottolinea un aspetto positivo per i nerazzurri

L’OPINIONE – Così Enzo Gambaro: «Abbiamo detto tante volte che l’Inter con una rosa ristretta ha fatto uno sforzo fisico notevole in base anche a qualche infortunio. Secondo me questo periodo di stanca e di calma in cui l’Inter non ha giocato può essere solo un vantaggio sotto l’aspetto atletico. Inoltre c’è da dire che giocare con Daniele Padelli è una cosa, giocare con Samir Handanovic è un’altra. Probabilmente se avesse giocato Handanovic domenica scorsa sarebbe stato ancora meno in condizione rispetto a questa domenica con sette giorni di recupero in più. Anche la Juventus in questo momento, sotto l’aspetto tecnico e tattico, sono in uno stato disastroso. Penso che se la partita dovesse svolgersi domenica o lunedì vedremo una bella partita, perché tutte e due le squadre avranno una forza fisica e mentale migliore di quella che avremmo visto domenica scorsa».