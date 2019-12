Gambaro: “Inter prima ma spremuta, Conte ha grandi meriti! Ora mercato”

L’Inter ha terminato il 2019 in vetta alla classifica e ora ci si attende qualche colpo di mercato per agevolare il lavoro di Conte dopo tanta emergenza. Gambaro, ospite di “Novastadio” su Telenova, è sicuro che la società nerazzurra regalerà al tecnico tre colpi

TRE COLPI MERITATI – Enzo Gambaro non ha dubbi: «L’Inter ha finito al primo posto assieme alla Juventus, quindi vuol dire che è una squadra con ampi margini di miglioramento sicuramente. Grandi meriti di Antonio Conte, che ha valorizzato al 100% i giocatori che ha a disposizione che non erano tantissimi. Nel frattempo comunque ha avuto anche tanti infortunati. Se l’Inter vuole fare un salto di qualità e lottare fino a maggio deve per forza di cose comprare due o tre giocatori. I nerazzurri hanno fatto uno sforzo incredibile per essere a pari punti con i bianconeri che invece anche giocando male hanno vinto le loro partite. Gli uomini di Conte per poter arrivare a questo risultato si sono spremuti atleticamente. Quindi la società se crede nel progetto del tecnico e soprattutto se crede nella lotta Scudetto per questa stagione deve per portare a casa tre giocatori di cui due titolari e un attaccante per sostituire eventualmente uno tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. La proprietà non può non accontentare Conte, io sono sicuro che l’Inter lo farà».