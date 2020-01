Gambaro: “Inter, per lo scudetto servono tre calciatori. In Europa League…”

Condividi questo articolo

L’Inter si appresta a ripartire, ricominciando da dove aveva concluso: il primo posto in coabitazione con la Juventus. Per continuare la rincorsa allo scudetto però occorre rinforzare la rosa. Gambaro, ex calciatore oggi opinionista, sulle frequenze di “Radio Sportiva” si è espresso a proposito del mercato dei nerazzurri con uno sguardo all’Europa League.

RINFORZI – L’Inter ha bisogno di tre rinforzi per continuare la lotta scudetto, ne è convinto Enzo Gambaro: «Per lottare fino alla fine per lo scudetto l’Inter ha bisogno di un usato sicuro come attaccante di scorta, un centrocampista in grado di garantire qualche gol e un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce. I nerazzurri devono allungare la rosa, anche perché dovranno giocare anche l’Europa League».