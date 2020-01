Gambaro: “Inter, Eriksen da prendere prima! Conte, chiesti giocatori inutili”

Condividi questo articolo

Enzo Gambaro, ospite di “Novastadio” su Telenova, si è espresso sul mercato dell’Inter. L’ex calciatore del Milan tra le altre non ha risparmiato una critica a Conte per le parole in conferenza stampa (vedi articolo) e una alla società nerazzurra in merito alle tempistiche della trattativa per Eriksen

CRITICHE – Così Enzo Gambaro: «Antonio Conte quando ha chiesto dei giocatori, molti a volte si sono rivelati totalmente inutili. Fossi nella società non darei credito al mille per mille su tutti i giocatori che mi chiede, gliene prendo uno e gli altri otto li prendo io. I Valentino Lazaro di turno, sappiamo che Conte ne ha presi altri anche alla Juventus. Mi ricordo giocatori che poi son stati restituiti al mittente senza nessun senso logico. Christian Eriksen? L’Inter doveva andare a prenderlo a fine dicembre, non a fine gennaio! I proprietari del Tottenham sono ricchissimi, bisognava pagare subito i 20 milioni di euro richiesti e mettere il giocatore a disposizione dell’allenatore alla ripresa del campionato. Per fortuna, non so per quale motivo, nessun grande club inglese lo ha voluto. Eriksen è un giocatore bravo».