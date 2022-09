Galtier ritorna su Skriniar: «Obiettivo ma prezzo alto. Capisco il presidente»

Galtier ha parlato ai microfoni di Canal Plus dopo la partita tra Nantes e PSG, vinta dai parigini 3-0. Il tecnico è ritornato nuovamente su Skriniar, rimasto all’Inter dopo tante avances

ERA OBIETTIVO − Galtier è ritornato parlare di Skriniar. Il difensore dopo un lungo corteggiamento del PSG è rimasto all’Inter. Le sue parole: «Abbiamo avuto tante partenze e tanti prestiti. Milan Skriniar era un giocatore come volevamo. Pensavamo di essere molto vicini all’accordo e poi i costi sono saliti. Capisco il presidente, una tale cifra per un giocatore in scadenza di contratto il prossimo anno, è davvero enorme».