Galtier non si dà pace: «Volevamo Skriniar! Capisco il presidente, l’Inter…»

Galtier è ritornato a parlare di Skriniar alla vigilia di Maccabi Haifa-PSG, seconda giornata di Champions League. Il tecnico appoggia il presidente viste le condizioni di vendita dell’Inter

ESIGENZA − Galtier ritorna a parlare di Skriniar alla vigilia della gara di Champions League: «Skriniar? Ovviamente volevamo un difensore centrale aggiuntivo visto il calendario folle. Avevamo ragione. È stato impossibile, nell’ultima settimana, finalizzarlo. Capisco il mio presidente per non aver accettato le condizioni dell’Inter. Ci teniamo i nostri giocatori. Ho ragazzi versatili. Sarà necessario integrare un giovane giocatore o cambiare organizzazione? Vedremo. Ci sono giovani con un grande potenziale. Era importante ai miei occhi come a quelli di Luis Campos acquistare un difensore, purtroppo non ci siamo riusciti».