Gallinari versione gufo: «Milan-Inter? Vincerà sicuramente l’Inter! Mi piace Barella»

190906 – Danilo Gallinari (Photo Cheng Min via Imago)

Gallinari – cestista e tifoso milanista -, intervenuto come ospite a “Sport 24 Super Weekend” su Sky Sport 24, risponde all’interista Magnini sul derby Milan-Inter in programma domani pomeriggio

MANIAVANTISMO TATTICO – L’interista Filippo Magnini (vedi dichiarazioni) spera che vinca il migliore, il milanisti Danilo Gallinari non ha dubbi: «Non mi aspettavo il Milan così in alto a inizio stagione. Mio papà e mio fratello sono interisti, quindi la partita di domani è bella tosta. Per fortuna non viviamo insieme! Sicuramente vincerà l’Inter, buona fortuna a loro (ride, ndr). Mi piace molto come gioca Nicolò Barella, è molto bravo e attivo su tutti i palloni. Ed è sempre presente in ogni azione, è tosto! Ma come ho già detto, vince sicuramente l’Inter domani (ride, ndr)». Questo il commento di Gallinari che, più di un pronostico su Milan-Inter, effettua una vera e propria gufata da tifoso…