Galliani: «Scudetto? No favorita. Inter, Milan e Napoli gomito a gomito»

Adriano Galliani ha rilasciato un’intervista su Dazn, trasmessa durante la trasmissione Supertele. L’ex dirigente del Milan ha detto la sua sulla corsa Scudetto con Inter, rossoneri e Napoli in corsa

LOTTA A TRE − Galliani non ha dubbi sulla corsa per il campionato: «Milan scudetto? Ci sono tre squadre che lottano gomito a gomito e la Juventus subito dietro. Se i bianconeri avessero vinto la partita contro l’Inter a quest’ora sarebbero in quattro in corsa. Il Milan come l’Inter e il Napoli è assolutamente in lotta per vincere il campionato. Non c’è un favorito secondo me».