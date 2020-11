Galliani scherza prima di Inter-Monza: “Mai immaginato me...

Galliani scherza prima di Inter-Monza: “Mai immaginato me qui! La vita…”

Adriano Galliani

Galliani – Amministratore Delegato del Monza -, intervistato da “Sky Sport” all’entrata nel Centro Sportivo dell’Inter, rilascia una breve dichiarazione prima dell’inizio dell’amichevole odierna

PRIMA VOLTA – Dopo una carriera – anzi, una vita! – spesa per il Milan, Adriano Galliani oggi fa visita ai “nemici” di lungo corso. Anche se con altre vesti. L’attuale Amministratore Delegato del Monza scherza sullo storico evento: «Mai mi sarei immaginato di entrare nel Centro Sportivo dell’Inter! La vita riserva sempre sorprese (ride, ndr)». Per Galliani si tratta della prima volta ad Appiano Gentile, dove assisterà all’amichevole odierna (a porte chiuse) Inter-Monza. Inoltre, l’AD biancorosso ha dato appuntamento per un’intervista post-partita.