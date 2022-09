Galliani: «San Siro iconico solo grazie a Inter e Milan! Serve nuovo stadio»

Tiene banco la questione nuovo stadio a Milano, così come i discorsi su cosa vada fatto con San Siro. Intercettato a margine dell’assemblea di Lega, Adriano Galliani – Amministratore Delegato del Monza – ha parlato della necessità di un nuovo impianto per Inter e Milan.

FORTUNA DI SAN SIRO – Nuovo stadio o ristrutturare San Siro? Adriano Galliani non ha alcun dubbio: «Io non sono per l’abbattimento di San Siro, ma per la costruzione di un nuovo stadio. Tutta l’Europa e il Mondo hanno stadi bellissimi e meravigliosi. San Siro non si può ristrutturare. Ricordiamoci che non è uno stadio iconico. a essere iconiche sono state Inter e Milan negli anni ’60, con la vittoria della Coppa dei Campioni. Lo stadio ha avuto la fortuna di avere queste due squadre che hanno fatto montagne di vittorie, se fossero state due squadre deboli non avrebbe lo status di adesso. Se uno stadio è iconico è perché ha la fortuna di avere squadre importanti. I tifosi delle milanesi convivono tranquillamente, io avrei accettato di fare lo stadio condiviso. Stessi ricavi e costi dimezzati».