Galliani: “Ripresa, decide comunitÃ  scientifica. Il 4 maggio? SÃ¬, ma…”

Galliani: “Ripresa, decide comunità scientifica. Il 4 maggio? Sì, ma…”

Intervistato ai microfoni della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex del Milan, ha parlato della ripresa

RIPRESA – Queste le parole dell’amministratore delegato del Monza ed ex del Milan, Adriano Galliani, sull’uscita dall’emergenza Coronavirus e della ripresa. «Decide la comunità scientifica. Possibilità 4 maggio, ma solo per gli allenamenti a porte chiuse e poi successivamente ecc… Spero data possa essere rispettata. Lo sport può essere un volano per il turismo, poi bisognerà affrontare la crisi economica. Purtroppo il Paese è sempre ultimo in classifica, siamo ai livelli del 2008».

SPORT – Quindi Galliani sul mondo dello sport in Italia. «Lo sport non è solo attività ludica, solo per le imposte per i giocatori. Non tutti sanno che l’IRAP si paga sulle plusvalenze, unico Paese al mondo. Lo sport è un più per lo Stato e non meno».