Galliani: «Inter rosa ampia? No, assenza Brozovic esempio! Trappole…»

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è inserito nella discussione sulle possibile trappole per Inter e Milan in ottica Scudetto. Rosa nerazzurra, a detta sua, non così ampia e importante

TRAPPOLE − Galliani dice la sua sulle possibile insidie per Inter e Milan: «Le trappole non le so prevedere, secondo me saranno rappresentate dagli infortuni e dalle squalifiche. L’Inter non ha dimostrato di avere un organico così ampio e importante come si diceva all’inizio. Infatti, quando è stato fuori Marcelo Brozovic la squadra è andata nettamente in difficoltà. Anche Sandro Tonali che si toglie la maglia dopo il gol contro la Lazio, io avrei evitato. Io penso che le trappole non saranno in base al calendario ma dipenderanno da chi giocherà le partite».