Galliani: «Con l’Inter giocato a calcio. Carlos Augusto? Non potevo bloccarlo»

Intervistato dai cronisti presenti a margine di un evento dello sponsor Beretta, Adriano Galliani ha fatto il punto non solo sulla sconfitta del Monza contro l’Inter a Milano, ma anche della cessione ai nerazzurri di Carlos Augusto e del derby milanese della prossima giornata.

PRIMO BILANCIO – Queste le parole di Adriano Galliani: «Il calendario è quello che è, ma insomma nelle prime tre abbiamo avuto due trasferte molto difficili. Le abbiamo perse, ma giocando a calcio. Diciamo che abbiamo fatto il nostro. Per quanto riguarda Carlos Augusto, aveva delle aspettative legittime e non potevo bloccare lui e la sua voglia di giocare in Champions League. In queste prime tre giornate Milan e Inter hanno dimostrato di aver fatto qualcosa più delle altre. Il derby andrò a vederlo, ma non vi dico per chi tifo».