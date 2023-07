Galliani: «Gagliardini? Monza ha dato disponibilità! Non ancora fatta»

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di SportMediaset. L’AD del Monza si è soffermato sul possibile arrivo di Gagliardini nella squadra brianzola

POSSIBILITA’ – Queste le parole di Galliani: «Abbiamo perso Rovella, Sensi e Ranocchia. Il reparto in cui siamo in numero minore è il centrocampo. Stiamo cercando di operare lì. Gagliardini? L’ho visto, per il momento non mi ha ancora detto di sì. Abbiamo parlato e dato la nostra disponibilità. Mi auguro che l’operazione si concluda ma non la darei per fatta perché è ancora tutta da fare».