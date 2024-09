Galliani, il figlio si scaglia contro Calhanoglu: «Vuole trasformare Inter-Milan nel derby di Istanbul»

Gianluca Galliani, figlio del ben noto dirigente calcistico Adriano, si scaglia contro Hakan Calhanoglu. Il motivo è un post del centrocampista turco prima del derby Inter-Milan che non è passato inosservato

DERBY CALDO – Si sa che Inter-Milan, il derby di Milano, è una gara che, per diversi motivi, sta parecchio a cuore ad Hakan Calhanoglu. Tanto che, prima della sfida di domenica che ha poi sorriso ai rossoneri, il centrocampista turco ha pubblicato un post per ricordare come fosse una partita con una squadra con due stelle contro una squadra con una stella. Un post, il suo, che in molti hanno visto come una provocazione. Fra questi anche Gianluca Galliani, figlio del ben noto Adriano, che tramite il suo profilo Linkedin ha voluto scagliarsi contro lo stesso Calhanoglu per quanto fatto.

Galliani, il figlio contro Calhanoglu sul derby fra Inter e Milan

ATTACCO – Gianluca Galliani ha attaccato così Calhanoglu: “Ho sempre amato la civiltà con cui i tifosi di Milan e Inter affrotnano il derby. Non mi è mai capitato che in anni di derby qualche tifoso nerazzurro insultasse me e mio padre. Pur essendo il derby più titolato d’Europa (10 Champions League divise fra due squadre), i tifosi vanno insieme allo stadio, esultano, soffrono, si sfottono in maniera sana e tornano a casa serenamente. Da qualche anno questo signore sta facendo di tutto per trasformarlo nel derby di Istanbul, con scene di cattivo gusto. Sarebbe il caso che qualche dirigente dell’Inter gli spiegasse che questo è il derby di Milano e lo invitasse a smettere di provocarsi. A onor del vero non è l’unico a provocare, ma ci sono state provocazioni da entrambe le squadre che auspico siano evitate in futuro“.