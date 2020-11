Galliani: “Conte? Un grande allenatore. Complimenti all’Inter. Marotta…”

Adriano Galliani

Adriano Galliani, Amministratore Delegato del Monza, intervistato da “Sky Sport” al termine di Inter-Monza ha parlato di alcuni temi legati ai nerazzurri ed Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

SENSAZIONI PARTICOLARI – Queste le parole di Adriano Galliani: «Io ad Appiano Gentile? È stata una sensazione particolare, in 31 anni al Milan non ero mai entrato al centro sportivo dei nerazzurri. Sono stato accolto molto bene dalla dirigenza dell’Inter e da Conte. Abbiamo fatto un pranzo divertente, io e Marotta ci siamo conosciuti negli anni ’80. Conte al Milan retroscena? Se fosse capitato prima dell’austerity che ha colpito il Milan sarei riuscito a portarlo in rossonero. È un grande allenatore che fa giocar bene le sue squadre. Complimenti all’Inter per averlo preso. Berlusconi? È così tifoso che mi ha chiamato all’intervallo per conoscere il risultato della partita. Inter-Monza in Serie A? La promozione è un obiettivo dichiarato».

SITUAZIONE – Il commento di Galliani sulle parole di Marotta (qui le dichiarazioni del dirigente nerazzurro): «Parole di Marotta? Ne abbiamo parlato. Le aziende calcistiche hanno un calo drastico di fatturato che deriva dall’assenza del pubblico. Diminuiscono anche gli sponsor ed io temo anche per i diritti televisivi per il prossimo triennio. Il calcio deve essere trattato come altri settori in crisi. Il calcio ha costi aumentati dall’effetto Covid-19 e sono diminuiti i ricavi. Il calcio è a rischio default».