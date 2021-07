Galliani: «Calhanoglu dal Milan all’Inter? Mi ha stupito una sua frase»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, commenta in modo piccato il passaggio di Calhanoglu dal Milan all’Inter. Ecco le parole dell’ex dirigente rossonero, intervistato da Sportitalia.

POCO AMORE – Il passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter continua a far discutere. Arriva anche il commento piccato di Adriano Galliani, a lungo dirigente rossonero e protagonista di diverse operazioni coi nerazzurri. In particolare, l’Amministratore Delegato del Monza non ha apprezzato una frase del calciatore turco. Ecco le sue parole intervistato da Sportitalia: «Scambi tra Inter e Milan? Questo non è uno scambio, Calhanoglu è un signore che finisce un contratto e va dall’altra parte. I parametri zero vanno dove si prendono più soldi, è normale. È calcio meno romantico. Mi sono stupito della frase di Calhanoglu che, dopo essere arrivato secondo col Milan, il giorno delle visite mediche dice di voler rivincere lo scudetto con l’Inter».