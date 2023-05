Galliani: «Bel momento per il calcio italiano. In Europa l’en plein!»

L’Inter, la Fiorentina e la Roma sono nelle finali delle coppe europee, Adriano Galliani in collegamento con Sky Sport ha parlato così della crescita del calcio italiano.

CRESCITA – Adriano Galliani non ha dubbi sulla sua posizione, anche per l’Inter: «È un bel momento per il calcio italiano, erano tanti anni che non capitava che ci fossero in tutte e tre le finali di coppa delle squadre italiane. Mi auguro che si faccia l’en plein e che si portano a casa tutte, perché per il movimento calcistico italiano. Quando si gioca contro le squadre straniere dobbiamo per forza tifare le nostre rappresentanti in Europa».