Galliani: «Aria di derby a Milano? Io andrò a vederlo»

L’Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani non ha mai fatto segreto di non aver dimenticato il suo passato. Lo conferma su Sportitalia citando la sua presenza in Inter-Milan.

PASSATO – Il passato non lo dimentica Galliani, che infatti dice a pochi giorni dalla sfida tra Inter e Milan: «C’è aria di derby a Milano in questa settimana? Beh sì, io andrò a vederlo il derby assolutamente. Sensazioni? No niente, devo pensare alle cose del Monza non a quelle di Inter o Milan».