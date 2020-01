Galli: “Vidal all’Inter? Mi interessa poco, aspetto Sensi e Barella! Conte…”

Galli è intervenuto durante “Stadio Aperto” su “TMW Radio”. L’ex portiere si è espresso sul centrocampo dell’Inter tra il possibile arrivo di Vidal e i rientri di Sensi e Barella

MEDIANA INTER TRA ACQUISTI E RIENTRI – L’intervento di Giovanni Galli sul centrocampo nerazzurro: «Chi esce se arriva Arturo Vidal? Intanto io mi aspetto una pronta guarigione di due giocatori come Nicolò Barella e Stefano Sensi che sono fondamentali anche per la nostra Nazionale. Speriamo che stiano bene loro due e che possano giocare sempre loro due, a me dell’arrivo di Vidal o meno mi interessa poco sotto questo punto di vista! Io sono italiano e faccio il tifo per l’Italia. Detto questo, il cileno lo abbiamo conosciuto con la maglia della Juventus. Poi ha fatto un percorso fuori, rientra sempre con Antonio Conte ed è logico che anche lui è consapevole cosa gli richieda Conte. Può essere la partecipazione a qualsiasi partita, può essere saltuaria, ci può stare di tutto. Però è un giocatore che riesce comunque a cambiare gli equilibri, dare esperienza ed è uno che fa i gol. Insomma, è un giocatore importante. All’Inter non è che mancassero i giocatori, si sono fatti male tutti insieme purtroppo in un momento importante. Non tanto per il campionato quanto per la Champions League, forse avrebbe potuto essere scritta una pagina diversa».