Galli: “Tonali fra Inter e Juventus? Decide solo Cellino! Lui è pronto”

Condividi questo articolo

Tonali sembra essere diviso fra Inter e Juventus, con Cellino però che dovrà avere l’ultima parola. Ne è certo l’agente Giuseppe Galli, ospite della trasmissione di Sportitalia “Aspettando il weekend”: chi riuscirà a far cedere il presidente del Brescia?

O UNA O L’ALTRA – Su Sandro Tonali si è capito che dovrebbe essere un duello fra Inter e Juventus. Per l’agente Beppe Galli la situazione può risolversi in un unico modo: «Qui c’è solo Massimo Cellino. Non diciamo altre cose, perché qui c’è solo Cellino. Secondo me Cellino sa di avere un campione e, giustamente, lo dà dove lui ritiene che sia pagato il giusto per il giocatore che è. A chi lo dà? Ci sono due squadre, in Italia, che lo possono prendere: Inter e Juventus. Io credo che Tonali sia un giocatore pronto per una grandissima squadra. Ha tanti margini di crescita e quando giochi con i campioni migliori: la fortuna dei giovani è che possono stare in queste squadre, perché possono crescere. Alla Juventus tutti criticavano Massimiliano Allegri che non faceva giocare Paulo Dybala, ma era proprio per maturare il ragazzo: queste squadre devono anche proteggere i giocatori. Credo che Tonali possa stare benissimo in una grande squadra».