Galli: «Scudetto, credevo nel Milan! Ma lontani dall’Inter. Serie A avvincente»

Galli, ex portiere e dirigente sportivo, in un suo intervento a Radio Anch’io Sport ha espresso la sua opinione riguardo il campionato di Serie A e la lotta scudetto con Inter, Napoli, Juventus e non solo.

EQUILIBRIO – Giovanni Galli ha parlato così della lotta scudetto in Serie A e del campionato così avvincente ed equilibrato: «Io non ho memoria di un campionato come questo, con una squadra davanti e subito dietro delle concorrenti così agguerrite! Si è acquisita quella mentalità di non guardare cosa è successo nell’altro campo e pensare a cosa devi fare. Mi piace, è avvincente. Ci sono delle conferme, squadre che erano partite in sordina e invece stanno dando continuità ai risultati. Milan-Juventus è stata una bruttissima partita, noiosa. Se doveva essere uno spot del nostro calcio, così non è stato. Io credevo che il Milan potesse competere per lo scudetto con l’Inter e le altre squadre, invece mi sono dovuto ricredere. Non si può puntare il dito solo sull’allenatore o dei calciatori. Ci sono state troppe cose che abbiamo visto tutti».