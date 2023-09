Galli: «Ritorno di Sanchez? Inter masochista! Thuram presto per…»

Giuseppe Galli si focalizza su due attaccanti dell’Inter, Thuram e Sanchez. Il noto procuratore italiano e presidente di Assoagenti esprime il proprio parere a Sportitalia prima del derby contro il Milan.

POTENZIALE – Giuseppe Galli è cauto su Marcus Thuram, meno su Alexis Sanchez, che in queste ore sta facendo molto discutere in casa Inter. Così il procuratore nello studio di “Calcio Weekend”: «Thuram è un giocatore interessante però può essere prematuro parlarne adesso. Facciamo presto ad esaltare un giocatore, poi sbaglia due partite e diventa quello non adatto al gioco della squadra. Per questo motivo aspetterei un attimo. L’Inter ha un potenziale e una squadra completa sia come titolari che in panchina. Ma comunque io penso che nelle grandi squadre non c’è il panchinaro, tutti possono giocare. Dico che in questo momento nel derby è favorita l’Inter. Il ritorno di Sanchez? All’Inter sono masochisti. Ricordo quando hanno rinnovato il contratto, anche importante, pur sapendo che sarebbe rimasto in panchina. Hanno fatto di tutto per mandarlo via e dopo un anno lo hanno ripreso».