Galli riscrive la classifica: «Se il Milan avesse battuto Inter e Juventus…»

Galli analizza la stagione rossonera facendo leva anche su una classifica parallela (per Inter e Juventus…). L’ex difensore del Milan, intervenuto in collegamento con “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, invita i rossoneri a continuare a sognare lo Scudetto



Ilè terzo incon 42 punti, che sono nove in più della quinta ma anche nove in meno dalla prima. Una situazione strana che lo stessoanalizza, focalizzandosi su due partite in particolare:«L’meritava di vincere il(terminato infatti 1-5, ndr). Invece contro lase l’è giocata, in inferiorità numerica, perdendo di misura (0-1, ndr). Se il Milan avesse vinto i due scontri diretti casalinghi, la classifica adesso sarebbe diversa. Pensate tre punti in più e tre punti in meno, rispettivamente… Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte (ride, ndr). Il Milan deve continuare a crederci per avere delle motivazioni importanti. Che comunque già devono esserci quando si indossa la maglia rossonera. Questa è una motivazione in più. Uno stimolo in più per fare sempre meglio. I calciatori dovrebbero pensare: “Proviamo a prendere Inter e Juventus, che sono un po’ staccate in avanti, anziché guardarci indietro”». Questo il pensiero di Galli. Ed effettivamente il ragionamento di Galli non fa una piega. Modificando quei due risultati, l’Inter sarebbe ancora prima ma a quota 48 e in compagnia del Milan, staccando la Juventus terza, ferma a 43 (con una partita in meno, ndr). Peccato per Galli e soprattutto per il Milan che non sia possibile… Il netto -9 dalla vetta resta.