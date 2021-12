Galli: «Milan, scudetto senza l’Europa come l’Inter? Non è detto!»

Giovanni Galli, ex giocatore del Milan, intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha detto la sua riguardo il campionato di Serie A e l’eliminazione dei rossoneri in Champions League in ottica campionato.

SENZA L’EUROPA – Milan fuori dall’Europa farà come l’Inter della scorsa stagione? Giovanni Galli dice la sua a riguardo: «La Serie A non sarà il campionato più bello al mondo ma è quello più difficile, gli allenatori ti studiano. Milan come l’Inter dopo la mancata qualificazione? Non è detto che tutti gli anni debba succedere, altrimenti tutti si farebbero eliminare nel primo turno della UEFA Champions League per vincere lo scudetto. Il Milan deve assolutamente crescere».