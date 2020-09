Galli: “Mercato Serie A? Solo scambi e pochi acquisti: non ci sono soldi!”

Condividi questo articolo

Giuseppe Galli

Sarà un mercato complesso caratterizzato da pochi acquisti e da diversi scambi. Ne è sicuro Beppe Galli, noto procuratore italiano e presidente di Assoagenti che ha parlato in un’intervista a “TuttoMercatoWeb”.

MERCATO COMPLESSO – Serie A, sarà un mercato caratterizzato da pochi acquisti e da poche cessioni. Difficoltà economica e diversi scambi; ha parlato di questo Beppe Galli, agente di mercato, su TMW: «Oggi tutte le rose sono al completo, non ci sono soldi e la questione economica è complessa. Ci sono scambi, cambiano le facce. Ci saranno sempre pochi acquisti, se prendi giocatori e non ne dai via poi hai gente fuori lista. E non è certo positivo. Prima di acquistare bisogna cedere. Mercato più difficile? Il mercato è sempre difficile, oggi ci sono più difficoltà. Non ci sono soldi, bisogna lavorare di fantasia. Ma è cambiato il calcio. Non è più calcio. Oggi le società possono solo fare scambi, ci sono le liste e quindi eventuali nuovi acquisti comporterebbero dei problemi».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.