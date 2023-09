Galli: «Inter costruita bene! Pavard? Occhio sempre a Darmian!»

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato dell’atteso derby tra Inter e rossoneri del 16 settembre. Le sue considerazioni sulla squadra di Inzaghi con occhio al dualismo Pavard-Darmian

FORZA DIFENSIVA − Giovanni Galli dice la sua sull’Inter: «La struttura è forte, sanno difendere bene anche pressati. A me l’Inter piace come è stata costruita. Credevo già prima del via del campionato che molta della forza dei nerazzurri si basasse sulla forza difensiva. Senza dubbio c’è una certa organizzazione, come emergono individualità importanti: sono tutti difensori di qualità».

BUON ACQUISTO − Poi Galli si esprime su Pavard: «Non sarà facile per il francese, nonostante l’Inter abbia effettuato un investimento rilevante e punterà su di lui. Non dimentichiamoci però di Darmian, che può ricoprire qualsiasi ruolo della difesa, pure il centrale, e sa fare anche il quinto, a destra e sinistra. Per la sua intelligenza calcistica credo possa giocare pure da mezzala».

BASTONI − Infine, Galli si esprime sul difensore di Inzaghi: «Lo ricordo dalle giovanili dell’Atalanta. È un difensore che non disdegna le proiezioni in avanti ed è il classico braccetto. Interpreta il ruolo al meglio, è arcigno, roccioso e attento. Ma pure efficace quando sale».

Fonte: Tuttosport − Simone Togna