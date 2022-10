Galli: «Handanovic un signor portiere se in giornata! Ma serve chiarezza»

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha detto la sua sull’alternanza portieri in casa Inter con Handanovic e Onana in bagarre. Secondo l’ex giocatore serve prendere una decisione ultima. Le sue parole in collegamento a Sky Sport

SERVE DECISIONE − Giovanni Galli si esprime sull’alternanza portieri in casa nerazzurra: «André Onana è stato un investimento per il futuro dell’Inter. Samir Handanovic, ancora oggi, quando è centrato e in condizione giusta è un signor portiere. Al momento il campionato è in appannaggio dello sloveno e la coppa del camerunese. Ma serve chiarezza e decisione. Il fatto che ci sia una partita uno e una partita l’altro crea delle difficoltà».