Galli: «Il derby ha sempre valore! Triplete? Doppio smacco»

In un’intervista a Tuttosport, l’ex giocatore del Milan, Filippo Galli, ha parlato del prossimo derby di Milano tra Inter e Milan in programma questa sera a San Siro, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

DERBY – Filippo Galli, ex dirigente e calciatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Il quotidiano torinese ha posto l’attenzione sul derby di questa sera a San Siro. Queste le sue parole: «Prima di tutto si deve dire che per il Milan è la partita dell’anno. Sarà una partita difficile. L’Inter ha perso a Bologna, ma al di là di quello e dell’essere impegnata su più fronti, non credo che i nerazzurri sottovaluteranno il derby. Si tratta sempre di un match che regala stimoli impensabili. Derby è sempre importante? Sempre, per me si tratta sempre di un’occasione speciale per i giocatori e per i tifosi, per la supremazia cittadina. È vero che basarla solo su questa partita non tiene conto dell’Inter che col Napoli sta dominando il campionato ed è in semifinale di Champions, ma il derby mantiene comunque quel valore lì. Per la consapevolezza delle proprie forze è importante pure per l’Inter raggiungere la finale».

Inter, occhio a Lautaro Martinez! Derby di Milano delicato

TRIPLETE – Galli poi, si sofferma su un’eventuale triplete dei nerazzurri: «Per i tifosi rossoneri un altro Triplete dell’Inter sarebbe una sofferenza. La goliardia a Milano è elevata, normale che per i sostenitori rossoneri non sia un’eventualità tanto digeribile. Uomini decisivi? Nell’Inter dico Lautaro, è sempre un giocatore determinante, che risponde sempre presente nelle partite che contano. Spero che nel Milan Leao possa dare un segnale importante rispetto all’esito della gara. Poi occhio a Reijnders e a Pulisic».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna