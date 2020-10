Galli: “Derby Inter-Milan? Pioli faccia gli scongiuri! Organico Conte…”

Giuseppe Galli

Il derby Inter-Milan è ormai alle porte: è appena iniziata l’antivigilia. L’agente Beppe Galli, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha valutato lo stato di forma delle squadre di Conte e Pioli nell’avvicinamento alla stracittadina.

CHI ARRIVA FAVORITO PERDE? – Il Milan per molti è favorito per il derby di sabato con l’Inter. Secondo Giuseppe Galli questo non è però un vantaggio netto: «Per il derby penso che arrivi meglio il Milan. Però credo che, quando arriva meglio una squadra, poi rischia di perderla la partita. Stefano Pioli farà i suoi scongiuri… L’organico dell’Inter l’anno scorso era già forte, quest’anno è micidiale: per Antonio Conte farsi sfuggire lo scudetto sarebbe una grande sconfitta».