Galli: “Conte ha capito che qualcuno non è da Inter. Tante facce nuove”

Condividi questo articolo

L’agente Beppe Galli, ospite di “Sportitalia Mercato”, analizza la reazione di Conte al rovinoso KO dell’Inter col Bologna. Secondo lui lo sfogo di domenica sera del tecnico fa capire che si sia reso conto di chi non è da confermare per la prossima stagione.

PIAZZA PULITA? – Beppe Galli prevede tante cessioni, viste le parole di Antonio Conte: «Di solito lui riesce ad avere dai giocatori il 121%, sempre di più di quello che possono dare. Ha capito che qualche giocatore non è da Inter e più di quello non può fare. Non c’è un giocatore di personalità, di quelli che ci vogliono in una grande squadra. Ecco il mezzo bicchiere, sicuramente il prossimo anno troveremo tante facce nuove».