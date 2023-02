Galli: «Champions League, Inter col Porto non credo avrà vita facile»

Filippo Galli ha parlato del Napoli, del Milan e dell’Inter, squadre italiane che giocheranno rispettivamente contro Eintracht Francoforte, Tottenham e Porto negli ottavi di finale di Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole da parte di Filippo Galli, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sulle squadre italiane che giocheranno gli ottavi di Champions League. «Il Napoli penso che sia una squadra che giochi un calcio più moderno di tutte le squadre italiane. Una squadra che anche quando va in vantaggio continua a voler dire la sua idea di gioco. Il Milan credo che trovi una squadra, forse la più complicata, almeno sulla carta, perché sappiamo quanto Conte, dal punto di vista strategico, prepari queste partite e poi è una squadra di qualità. Anche l’Inter, a dire il vero, con il Porto non credo che avrà così vita facile».