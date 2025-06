Gallardo ‘umile’: «Inter ha fatto fatica con l’Urawa Reds, River Plate no»

Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, si è espresso sulla forza dell’Inter a pochi giorni dall’ultimo match del Girone E del Mondiale per Club tra le due squadre. Di seguito le sue parole, frutto di una certa convinzione.

IL RAGIONAMENTO – Marcelo Gallardo si è così pronunciato al termine del match pareggiato dal River Plate contro il Monterrey con il risultato di 0-0. Il tecnico argentino, non soddisfatto per il punteggio finale, ha parlato di ciò che ha apprezzato della sua squadra nonostante la mancata vittoria: «È bello che la squadra sia arrabbiata quando non si vince. Non mi piace vedere dei giocatori contenti quando non vincono. Penso che sia ottimo che lo abbiano dimostrato. Abbiamo voglia di qualificarci. Dobbiamo prepararci con calma per la prossima partita».

Gallardo in vista di Inter-River Plate

LA CONVINZIONE – Gallardo ha poi proseguito commentando le prestazioni dell’Inter, prossima avversaria del River Plate, nelle prime due sfide del Mondiale per Club. Di seguito le sue parole: «Le squadre più forti devono dimostrare una supremazia in campo, ma finora non l’abbiamo notata. Ben venga per il calcio in termini generali. L’Inter non è riuscita a battere il Monterrey. Oggi hanno faticato a battere l’Urawa Reds, squadra che noi abbiamo battuto bene».