Gallardo emozionato: «Inter? Di grande calibro. Che sfida per il River Plate!»

Marcelo Gallardo si è espresso sull’importanza della partecipazione del River Plate, squadra di cui è allenatore, al Mondiale per Club, aggiungendo un elogio alla rivale Inter.

VALORE SIGNIFICATIVO – Marcelo Gallardo ha parlato alle frequenze ufficiali della UEFA in vista del Mondiale per Club, competizione in cui il suo River Plate sfiderà anche l’Inter. L’allenatore argentino ha innanzitutto indicato le sue emozioni per la partecipazione a tale evento: «Far parte di un torneo di tale gerarchia alla sua nascita, com’è il Mondiale per Club, con club di tutto il mondo che competono in uno stesso luogo, mi genera una grande aspettativa».

Gallardo sulla sfida all’Inter: le emozioni per la sfida del River Plate

IL CONFRONTO – Gallardo ha poi proseguito elogiando l’Inter, rivale del River Plate in occasione della fase a gironi del Mondiale per Club: «Si tratta di una squadra molto rappresentativa, vincitrice di Champions League e finalista di una delle ultime. La compagine nerazzurra è di grande calibro, avendo avuto tra le sue fila giocatori che hanno segnato la storia. Per noi sarà uno scontro di grande importanza».