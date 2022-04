Galliani: «Calendario Inter meno complicato. Milan terzo grande risultato!»

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ha parlato su Sportitalia della lotta Scudetto con Inter e Milan a confronto insieme al Napoli. Galliani si accontenterebbe anche del terzo posto

LOTTA − Le parole di Galliani nei confronti del Milan con una citazione sull’Inter: «È vero che con i risultati di domenica qualcosa si è un po’ spostato. Vero che l’Inter può avere un calendario meno complicato ma il Milan è primo e ad oggi non so come finirà il campionato. Anche il terzo posto può essere un risultato positivo e grande per la squadra di Pioli».