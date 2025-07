Galeone: «Inzaghi via? Il figlio in Arabia da un po’!» Poi parla di Chivu

Giovanni Galeone, ex tecnico di Serie A e mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato dell’addio di Simone Inzaghi dall’Inter per guidare la panchina dell’Al Hilal. Poi un pensiero anche sul nuovo allenatore Cristian Chivu.

ATTESA PER CHIVU – L’ex allenatore Giovanni Galeone ha rilasciato un’intervista al giornale Il Centro. In questo estratto si esprime sulla nuova Inter di Cristian Chivu, che ha preso le redini della squadra nerazzurra, dopo l’addio di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole: «Bisogna vedere che cosa fa l’Inter. Chivu ha dimostrato di essere bravo nel Parma, bisogna vedere il salto di qualità, come reagirà. Conte e Allegri hanno fatto bene la gavetta e poi quando sono stati chiamati dalle big hanno dimostrato doti e personalità Vediamo Chivu».

NOTO A TUTTI – Lo stesso Galeone ha poi risposto in questa maniera alla domanda sull’addio di Simone Inzaghi. L’ex allenatore ne parla in questo modo: «Radio calcio lo sapeva da quattro mesi. Che il figlio era andato in Arabia per preparare il terreno lo sapevano tutti. Anch’io». L’addio di Inzaghi è arrivato dopo quattro anni molto importanti, che hanno permesso all’Inter di vincere sei trofei (lo scudetto della seconda stella) e di disputare due finali di Champions League.

Fonte: Il Centro – Rocco Coletti