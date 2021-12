Galeone: «Inter, Liverpool abituato a gare così. Inzaghi? Molto bravo»

L’ex allenatore Giovanni Galeone ritiene molto complicato il sorteggio dell’Inter in Champions League. Sul campionato, elogia Inzaghi e non ha dubbi su quali squadre lotteranno fino alla fine

CHAMPIONS LEAGUE − Galeone ritiene non benevolo il sorteggio per le squadre italiane: «In Champions League è andata male all’Inter, il Liverpool è abituato a gare importanti, la Juventus non è stata fortunata: il Villareal è una squadra nient’affatto semplice, in Europa ha fatto sempre bene ed è pericoloso in attacco. Avrei preferito lo Sporting Lisbona, l’Atletico Madrid, il Benfica. Se passa il turno però può avere entusiasmo».

INFORTUNI − Per Galeone, questo fattore sta influenzando la stagione: «Il campionato? Il Napoli ha avuto sfortuna, poteva pure pareggiare senza nulla togliere all’Empoli. Fateci caso: le squadre più infortunate soffrono, il Milan ha giocato col Liverpool senza Calabria, Leao, Rebic, il Napoli ora è senza giocatori importanti ed è un peccato perché aveva trovato grande equilibrio. Spalletti deve aspettare che passi questo momento e vedere poi anche la situazione della coppa d’Africa, gli infortuni danno ripercussioni, non c’è niente da fare. L’Inter è quella che sta meglio, Inzaghi è stato molto bravo e poi, cambiando allenatore, ha incassato 150 milioni e gioca pure meglio».

SCUDETTO − Sulla corsa al titolo, Per Galeone sono due le squadre favorite: «Secondo me il Milan non è pronto per lo scudetto, la Juventus è tagliata fuori, Allegri sta cercando di fare una formazione logica ma non è facile. Direi quindi che Inter e Napoli sono le mie favorite. Se gli azzurri recuperano sono pronti per lo scudetto, il Milan ha il grande Ibra ma gli mancherà Kjaer». Fonte: Vikonos Web Radio/Tv