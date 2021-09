Galderisi: «Spettacolo Dimarco. Giocatori che fanno robe del genere…»

Galderisi, ex attaccante con una lunga esperienza in Serie A, è intervenuto in collegamento su Sky Sport 24 durante l’edizione In&Out, parlando della grande punizione di Dimarco in Sampdoria-Inter.

SPETTACOLO − Giuseppe Galderisi ha commentato la rete del laterale sinistro: «Federico Dimarco ha calciato una palla con una precisione pazzesca, è uno spettacolo. Giocatori che ti fanno una roba del genere sono importanti per il prosieguo della stagione». Nonostante la grande punizione del giocatore classe ’97, l’Inter non è andata oltre il pareggio sul campo della Sampdoria. I nerazzurri si sono fatti facendosi staccare in classifica da Milan, Napoli e Roma, salendo a quota sette in classifica (vedi articolo).